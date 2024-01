Der DAX (WKN: 846900) hat zur Mitte der Woche einen deutlichen Satz nach oben gemacht. Das größte deutsche Börsenbarometer legte mehr als 260 Punkte zu und ging +1,58% höher mit 16.889 Punkten aus dem Handel. Starke Firmenbilanzen gaben Rückenwind. Auch an der Wall Street blieben die Käufer am Drücker. Bereits am Morgen war klar, wohin die Reise gehen würde. Der deutsche Leitindex startete Gap up und mehr als 160 Punkte über dem Schlusskurs vom Dienstag ...

