Weißt du, was mir an der Aktienanlage ganz besonders gefällt? Es ist die Tatsache, dass man bei vielen Werten nicht nur von eventuellen Kursgewinnen, sondern auch von der Dividende profitieren kann. Hierbei ist es natürlich besonders vorteilhaft, wenn die Gewinnausschüttung auch noch regelmäßig etwas ansteigt. So wie bei den folgenden beiden Aktien, von denen man bereits seit diesem Monat ein wenig mehr Dividende erhält. Nike Wenn es um die Entwicklung der Gewinnbeteiligung geht, dann hat die Nike-Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...