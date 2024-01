EQS-News: SBF AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

SBF vollzieht nächsten Wachstumsschritt und schließt Konsolidierung von AMS Software & Elektronik ab



25.01.2024 / 08:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SBF vollzieht nächsten Wachstumsschritt und schließt Konsolidierung von AMS Software & Elektronik ab Konsolidierung der AMS Software & Elektronik GmbH erfolgt ab 1. Januar 2024

Bündelung des Geschäfts im neuen Geschäftsbereich "Sensortechnologie und Elektromechanik"

Diversifiziertes Wachstum mit den drei Geschäftsbereichen "Schienenfahrzeuge", "Öffentliche und Industrielle Beleuchtung" sowie "Sensortechnologie und Elektromechanik" Leipzig, 25. Januar 2024 - Die SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22; WKN A2AAE2, "SBF"), ein börsennotierter Spezialist für innovative Lösungen in den Bereichen Schienenfahrzeuge, Beleuchtung, Elektromechanik und Sensorik, hat die Übernahme der AMS Software & Elektronik GmbH, einem Spezialisten für Elektronik, Sensor- und Kommunikationstechnologie und OEM, mit Eintragung der neuen Beteiligungsverhältnisse in das Handelsregister am 19. Januar 2024 erfolgreich abgeschlossen. Die Erstkonsolidierung erfolgt ab 1. Januar 2024. Damit wurde der Akquisitionsprozess zur Vertiefung der Wertschöpfung innerhalb der SBF-Gruppe erfolgreich abgeschlossen. Mit den Produkten von AMS weitet SBF die Angebotspalette in den Bereichen Elektronik sowie Sensor- und Kommunikationstechnologie deutlich aus.



Rudolf Witt, Vorstandsmitglied der SBF AG: "Die Konsolidierung der AMS ist ein wichtiger Schritt in der strategischen Weiterentwicklung der SBF-Gruppe. Mit organischem Wachstum und zielgerichteten Akquisitionen haben wir einen führenden Spezialisten für innovative Lösungen in den Bereichen Schienenfahrzeuge, Beleuchtung, Elektromechanik und Sensorik aufgebaut. Damit sind wir bestens aufgestellt, um von den Megatrends Mobilität, Klimaschutz, Digitalisierung und Automatisierung zu profitieren. Wir konzentrieren uns nun voll auf die Integration von AMS in die SBF-Gruppe."



Mit der Konsolidierung ab 1. Januar 2024 wird der neue Geschäftsbereich vollumfänglich in den Finanzzahlen des laufenden Geschäftsjahres berücksichtigt. Infolgedessen erwartet SBF für 2024 deutliches Wachstum mit Umsatzerlösen von mehr als EUR 50 Mio. und einer EBITDA-Marge von über 5 Prozent.



Über die SBF-Gruppe:

Die börsennotierte SBF-Gruppe ist ein Spezialist für innovative Lösungen in den Bereichen Schienenfahrzeuge, Beleuchtung, Elektromechanik und Sensorik. In der Unternehmensgruppe bündeln hochspezialisierte und in ihren Bereichen führende Hidden Champions ihre Expertise. Mit einem hochwertigen und zukunftsweisenden Produkt- und Service-Portfolio profitiert SBF von den Megatrends Mobilität, Klimaschutz, Automatisierung und Digitalisierung.



Im Geschäftsfeld "Schienenfahrzeuge" beliefert der Tier-1-Systemlieferant und Entwicklungspartner die weltweit führenden Schienenfahrzeughersteller mit komplexen Interior-, Decken- und Beleuchtungssystemen "Made in Germany". Das Geschäftsfeld "Öffentliche und Industrielle Beleuchtung" umfasst intelligente und maßgeschneiderte LED-Systeme zur effizienten Beleuchtung für industrielle, kommunale und infrastrukturelle Projekte. Zudem werden im Geschäftsfeld "Sensortechnologie und Elektromechanik" zukunftsweisende Komponenten und Software für elektromechanische Produkte wie Platinen, Sensoren und Kommunikationstechnologie entwickelt und produziert.



Weitere Informationen unter https://www.sbf-ag.com .



Unternehmenskontakt:

SBF AG

Der Vorstand

Zaucheweg 4

04316 Leipzig

Tel: +49 (0)341 65235 894

E-Mail: info@sbf-ag.com



Pressekontakt:

Kirchhoff Consult AG

Alexander Neblung

Borselstraße 20

22765 Hamburg

Tel: +49 (0)40 60 91 86 70

E-Mail: sbf@kirchhoff.de



25.01.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com