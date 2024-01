The following instruments on XETRA do have their last trading day on 25.01.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 25.01.2024ISIN NameXS1943474483 CORP.ANDINA 19/24 MTNXS2363933487 CN GR.AUTOM. 21/24US91159HHG83 U.S. BANCORP 2024 MTNDE000HLB3YL6 LB.HESS.THR.CA.TIL.01C/19XS0410174659 SNCF RESEAU 09/24 MTNXS1557096267 DT.TELEK.INTL F.17/24 MTNXS1554373248 FRESEN.FIN.IRE. 17/24 MTNXS1499604905 VODAFONE GRP 16/24 MTNFR0013399060 ELO S.A. 19/24 MTNDE000HLB3VH0 LB.HESS.THR.CARRARA10X/18DE000A0AP628 BHW BAUSPARK.IS.A.35US46849MAP41 JACKSON NATL LIFE 17/24US46132FAB67 INVESCO FIN. 2024US045167EL39 ASIAN DEV.BK 19/24 MTNCH0459297435 UBS GRP 19/25US30254WAP41 FMS WERTMGMT MTN 19/24 DLUSU24724AQ65 DELL IN./EMC 21/41 REGSXS2338355105 GOLDM.S.GRP 21/24 FLR MTNIT0005454050 ITALIEN 21/24