Netflix wusste in der Vergangenheit in puncto Quartalsergebnisse nicht immer vollends zu überzeugen. Diese Zeiten scheinen nun allerdings (erst einmal) vorbei zu sein. Bereits die Q3-Daten aus dem Oktober 2023 überzeugten. Mit den aktuellen Q4-Daten schlug der Streamingdienstanbieter in die gleiche Kerbe. Die Marktreaktion fiel entsprechend aus. Die Netflix-Aktie zündete den Turbo.Netflix-Aktie geht nach Zahlenveröffentlichung durch die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...