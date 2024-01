PARIS (dpa-AFX) - Die Unternehmensstimmung in Frankreich hat sich zu Jahresbeginn nicht verändert. Das Geschäftsklima betrage wie im Vormonat 98 Punkte, teilte das Statistikamt Insee am Donnerstag in Paris mit. Analysten hatten für Januar im Schnitt mit der Entwicklung gerechnet. Nach wie vor liegt der Indikator leicht unter seinem langjährigen Durchschnittswert von 100 Punkten.

Im Detail fällt die Entwicklung gemischt aus. Die Stimmung im Dienstleistungssektor und Einzelhandel sowie am Bau verbesserte sich. Im Großhandel gab das Geschäftsklima hingegen nach./bgf/stk