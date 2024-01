Netflix Aktie stark: Analysten uneinig - Finger weg oder Einstiegschance?

Die Netflix Aktie performte in den letzten Tagen stark und schloss den gestrigen Handelstag rund 13 Prozent im Plus. Damit schwangen sich die Anteilsscheine auf ein neues Verlaufshoch: der Grund. Netflix stellte bei den Quartalszahlen Stärke unter Beweis und wischte jede Rezessionssorge weg. Während die Konsumlaune sinkt und einige Unternehmen leiden, sieht dies bei Netflix anders aus. Denn das Abo-Wachstum sprengte die Erwartungen, Netflix knüpft an den Corona-Boom an und die strategischen Maßnahmen der Geschäftsleitung zahlen sich mittlerweile aus.

Das Unternehmen performt stark, die Aktie zieht nach. Daraus resultiert jedoch ebenfalls eine ambitionierte Bewertung. Diese nehmen Analysten auch zum Anlass, die Anteilsscheine von Netflix unterschiedlich zu bewerten.

Während die Deutsche Bank Netflix abstuft und den aktuellen Kurs als faire Bewertung impliziert, sieht Macquarie weiteres Aufwärtspotenzial. So gibt es eine Aufstufung für Netflix - das neue Kursziel liegt noch einmal 10 Prozent über dem aktuellen Kurs.

Werfen wir also einen Blick auf die aktuelle Situation bei Netflix. Ist die Aktie nach den starken Quartalszahlen kaufenswert oder sollte man ob der ambitionierten Bewertung eher die Finger vom Streaming-Giganten lassen?

Netflix Aktie bricht aus: Starker Kaufdruck nach Quartalszahlen

Vom Verlaufstief im Bärenmarkt 2022 hat sich die Netflix Aktie mittlerweile mehr als verdreifacht. Charttechnisch sieht die Konstellation spannend aus. Mit dem gestrigen Kurssprung nach den Quartalszahlen gab es einen neuen Kaufimpuls. Die Netflix Aktie bricht über die Verlaufshochs bei rund 500 US-Dollar aus. Auch Rücksetzer auf die Ausbruchslinie könnten für Trendfolger einen Einstieg in den intakten Aufwärtstrend ermöglichen.

Netflix Aktie: Das sagen die Analysten jetzt

Nach den starken Quartalszahlen von Netflix bewerten Analysten die Aktie dennoch unterschiedlich.

Macquarie hat die Netflix-Aktie von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 410 USD auf 595 USD angehoben. Der Analyst von Macquarie begründet dies mit dem Potenzial von Netflix in Bezug auf Werbeeinnahmen und die Pläne zur Eindämmung des Passwort-Sharings. Trotz anfänglicher Bedenken, dass diese Strategien die Einnahmen kurzfristig beeinträchtigen könnten, sieht Macquarie nun eine positive Entwicklung. Denn das Abo-Wachstum sprang kräftig an. Insbesondere die insgesamt 29,5 Millionen neue Abonnenten im Jahr 2023 und die erwartete Steigerung der Einnahmen pro Nutzer im Jahr 2024 werden als Indikatoren für eine Beschleunigung des Umsatzwachstums und des Ergebnisses angesehen.

Im Gegensatz dazu hat die Deutsche Bank die Bewertung der Netflix-Aktie von "Buy" auf "Hold" gesenkt, gleichzeitig aber das Kursziel von 460 USD auf 525 USD erhöht. Diese Entscheidung basiert hauptsächlich auf der aktuellen Bewertung der Aktie. Die Deutsche Bank nimmt eine vorsichtigere Haltung ein, die die derzeitige Marktbewertung und mögliche zukünftige Risiken berücksichtigt. Die Netflix Aktie sei damit, Stand jetzt, fair bewertet.

Umsatz- und Nutzerwachsum überzeugen den Markt

Der Umsatz des Unternehmens übertraf die Prognosen der Analysten, während der Gewinn leicht hinter den Erwartungen zurückblieb. Dabei war der Ausblick des Unternehmens sehr stark. In der aktuellen Marktphase ist es gerade das, was den Markt vermehrt interessiert.

Im letzten Quartal meldete Netflix einen Zuwachs von 13 Millionen Kunden und erreichte damit eine globale Präsenz in 260 Millionen Haushalten. Ein wichtiger Faktor für diesen Anstieg ist die Strategie von Netflix, gegen Nutzer vorzugehen, die Kontodaten teilen. Schätzungen zufolge gab es etwa 100 Millionen solcher Haushalte. Doch das Passwort-Sharing ist Geschichte. Netflix hat eine intelligente Lösung gefunden, die der Markt honoriert.

Die Einführung eines günstigeren, werbefinanzierten Abonnements hat ebenfalls zum Wachstum beigetragen. In den zwölf Märkten, in denen es verfügbar ist, wählten 40 Prozent der Neukunden dieses Angebot. Netflix hat zudem begonnen, das etwas teurere Basis-Abo ohne Werbung in mehreren Ländern abzuschaffen. Entweder bezahlen die Kunden deutlich mehr oder sie müssen Werbung schauen. Damit dürfte das Anzeigengeschäft immer lukrativer werden.

Das schnellere Wachstum und ein deutlicher Abschlag vom Allzeithoch über 700 US-DOLLAR führen hier zu Multiple, die aktuell unter dem Durchschnitt der vergangenen Jahre liegen. Wenn Netflix das Wachstum bestätigt und weiter innovationsfreudig neue Umsatzquellen erschließen kann, bleibt die Streaming-Aktie spannend. Denn Netflix avanciert vermehrt zum Unterhaltungskonzern. Das Anzeigengeschäft und der neue Fokus auf Sport wecken Fantasie.

KI-gestützte Datenanalyse für die Netflix Aktie

Wenn wir uns die alternativen Daten-Insights des KI-gestützten Analysetools AltIndex anschauen, sehen wir signifikante Veränderungen. Das Sentiment springt deutlich an und liegt aktuell zweistellig im Plus. Der Markt wird bullischer für die Netflix Aktie, dies deutet erfahrungsgemäß weiteres Kurspotenzial an. Zugleich stiegen in den letzten Tagen auch die News- und Reddit-Mentions signifikant an. Hier ergibt sich ein positiver Newsflow, der gemeinsam mit dem positiven Geschäftsausblick zu einem Buy-Score führt. Auch Datenanalysen, aggregiert von KI-Technologie, sehen augenscheinlich weiterhin ein attraktives Setup bei der Netflix Aktie.

