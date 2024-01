Der DAX verzeichnet am Donnerstag Verluste - darum steigt der deutsche Leitindex nicht weiter. Außerdem im Fokus: die Aktien von Puma und Daimler Truck. Mit einem Rekordhoch für den tags zuvor starken DAX wird es auch am Donnerstag erst einmal nichts. Am Tag der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) warten die Anleger zunächst ab oder nehmen vereinzelt Gewinne mit. Der Dax sank im frühen Handel um 0,20 Prozent auf 16 856,72 Punkte. ...

