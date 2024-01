Wien (www.anleihencheck.de) - Das Jahr 2024 ist in gewisser Hinsicht kein Jahr wie jedes andere, zumal zahlreiche Entscheidungen sowohl auf politischer Ebene wie auch bei den Rahmenbedingungen für die Finanzmärkte anstehen, so Karin Kunrath, Chief Investment Officer der Raiffeisen KAG.Zum einen sei 2024 ein absolutes Superwahljahr, in dem in mehr als 70 Ländern Urnengänge stattfinden würden. Einige davon, etwa die US-Präsidentschaftswahl im November, hätten auch für die Finanzmärkte erhöhte Brisanz, zumal der Wahlentscheidung sowohl geo- als auch wirtschaftspolitisch durchaus maßgebliche Veränderungen folgen könnten. Zum anderen sei nach wie vor die Entscheidung über eine globale Rezession ausständig. Auch in dieser Frage hänge viel von der Entwicklung in den USA ab, die im Gegensatz zum Rest der Welt bei den Wirtschaftsdaten bis zuletzt tendenziell positiv hätten überraschen können. Der Arbeitsmarkt und der damit verbundene private Konsum hätten entgegen mancher Prognosen das Wachstum insbesondere im Dienstleistungsbereich bislang aufrecht erhalten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...