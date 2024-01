Japans größte Fluggesellschaft All Nippon Airways (ANA) nimmt die Direktverbindung aus Tokio nach Wien wieder auf. Ab 2. August 2024 verbindet die Airline wieder Wien mit Tokio-Haneda. ANA hat die Strecke im März 2020 pandemiebedingt eingestellt und kehrt damit wieder an den Standort Flughafen Wien zurück. "Mit ANA komm die wichtigste Airline Japans zurück nach Wien. Damit erhält die Bundeshauptstadt wieder eine ganzjährige Verbindung zum größten Flughafen Japans. Der Ferne Osten ist ein bedeutender Markt für den Flughafen Wien und die Rückkehr von ANA ein Zeichen für das Wiedererstarken von Tourismus und Wirtschaft in Österreich und Japan. Wir freuen uns sehr, an die gute Zusammenarbeit mit ANA anknüpfen zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...