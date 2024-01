Der börsenotierte Sportdatenanbieter Sportradar Group strafft seine Organisationsstruktur. Laut CEO Carsten Koerl soll dadurch die betriebliche Effizienz weiter gesteigert und die Innovation des gesamten Unternehmen gesteigert werden. Ab sofort besteht die neue Organisationsstruktur aus sechs Bereichen, nämlich: Product Delivery and Operations, Growth and Innovation, Commercial, Legal, Risk and Administrative Services, People und Finance. Sportradar bekräftigte außerdem seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2023 in der Größenordnung von 870 bis 880 Mio. Euro, was einem Wachstum zwischen 19 Prozent und 21 Prozent gegenüber dem Vorjahr und einem bereinigten EBITDA1 in der Größenordnung von 162 bis 167 Mio. Euro entspricht ...

