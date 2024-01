Die Aktie von IBM (WKN: 851399) ist am Mittwoch nach US-Börsenschluss um rund +8,3% auf 188 US$ gesprungen und hat damit ein neues Hoch seit 2014 markiert. Warum sind Anleger plötzlich so optimistisch für den Wert? IBM vorgestellt Die International Business Machines Corporation, kurz IBM, ist ein IT- und Beratungsunternehmen mit Sitz in Armonk im US-Bundesstaat New York. Der bereits 1911 gegründete Konzern entwirft und entwickelt hochmoderne IT wie ...

