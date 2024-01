SHENZHEN (IT-Times) - BYD und der chinesische Automobilkonzern FAW planen Berichten zufolge eine Investition in den chinsischen Drohnenhersteller DJI. Die BYD Company Ltd. (ISIN: CNE100000296) und der staatliche Automobilhersteller FAW wollen offenbar in die Autosparte des Drohnenherstellers DJI investieren.Lokale...

Den vollständigen Artikel lesen ...