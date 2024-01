Bei Investments in Fremdwährungs-Anleihen können ungünstige Wechselkurse zu Verlusten führen. Renten-ETFs mit Währungssicherung bieten Schutz.23. Januar 2024. MÜNCHEN (ETF Magazin). Spätestens die gestiegenen Zinsen haben Anleihen wieder einen breiteren Platz in der öffentlichen Wahrnehmung beschert. Um als Investor auch von attraktiven Zinsen und Chancen in anderen Währungsräumen profitieren zu können, sind Staatsanleihen-ETFs in Fremdwährungen beliebte Anlageprodukte. Sie bieten einen diversifizierten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...