Am heutigen Donnerstagabend veröffentlicht Intel seine Zahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr. Nach den zuletzt starken Ausblicken in der Chipbranche wird auch von Intel viel erwartet. Analyst Matt Bryson von Wedbush Securities gibt sich optimistisch.Die Analysten rechnen im Durchschnitt mit einem Gewinn pro Aktie von 0,45 Dollar. Im Vorjahresquartal lag der Gewinn pro Aktie bei 0,10 Dollar. Auf der Umsatzseite erwarten die Experten ein Ergebnis von 15,17 Milliarden Dollar, ein Plus von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...