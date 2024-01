Mainz (ots) -Bitte aktuelle Programmtexte beachten!!Montag, 29. Januar 2024, 15.05 UhrBares für RaresDie Trödel-Show mit Horst LichterHorst Lichter und sein Team präsentieren einen Diamantring, Blechspielzeug von Schuco, einen Kerzenständer von Christofle, ein Schreibpult mit Hocker, antike Ohrringe und eine Bronzefigur.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Dienstag, 30. Januar 2024, 15.05 UhrBares für RaresDie Trödel-Show mit Horst LichterHorst Lichter und sein Team präsentieren zwei "Medusa"-Leuchten, eine Kleeblattbrosche, zwei Ölgemälde, einen Wildschwein-Sturzbecher, zwei Majolika-Platten und einen "Ox Chair".Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Mittwoch, 31. Januar 2024, 15.05 UhrBares für RaresDie Trödel-Show mit Horst LichterHorst Lichter und sein Team präsentieren ein Aquarell von Oskar Herrfurth, ein Symphonion mit Platten, einen Armreif, eine Art-déco-Leuchte und ein Verkehrsunfall-Skizzen-Stempelset.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Donnerstag, 1. Februar 2024, 15.05 UhrBares für RaresDie Trödel-Show mit Horst LichterHorst Lichter und sein Team präsentieren eine Brosche, einen stummen Diener von Aldo Tura, zwei Tierskulpturen, eine Ernie-Stoffpuppe, einen Apparat zur Brandmalerei und ein Diamantcollier.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Freitag, 2. Februar 2024, 15.05 UhrBares für RaresDie Trödel-Show mit Horst LichterHorst Lichter und sein Team präsentieren eine DDR-Gesichtssauna, eine Brosche mit Mikromosaik, Temperatur-Messstifte, eine Kette von Dior und zwei Ölgemälde von Gertraud Rostosky.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5699366