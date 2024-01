Linz (www.anleihencheck.de) - Mit heutigem Donnerstag steht eine weitere Zinsentscheidung seitens der EZB an, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Mit einer Erwartung unter 2 Prozent für eine Zinssenkung, würde jede andere Entscheidung mehr als überraschen. Dennoch würden die gestrigen Einkaufsmanagerindices der Eurozone für gemischte Gefühle sorgen. Während der PMI für das Verarbeitende Gewerbe positiv überrascht habe, sei der PMI für den Dienstleistungssektor auf enttäuschende 48,4 Zähler gefallen. Eine Zinssenkung im April werde mit knapp über 50 Prozent erwartet, während für Juni mit 120 Prozent eine klare Tendenz für fallende Zinsen prognostiziert werde. (25.01.2024/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...