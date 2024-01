© Foto: Pavlo Gonchar - picture alliance / ZUMAPRESS.com



Die Plug Power Aktie hat sich am Mittwoch nach einigen Analystenstimmen volatil gezeigt. Am Dienstag hatten die Wasserstoff-Titel einen fulminanten Anstieg verzeichnet.BMO-Capital-Markets-Analyst Ameet Thakkar hat die Plug-Power-Aktie am Mittwoch von "Market Perform" auf "Underperform" herabgestuft, die Schätzungen gesenkt und das Kursziel von 3,50 auf 2,50 US-Dollar reduziert. In der Folge schwankten die Titel. Nachdem sie im frühen US-Handel um rund fünf Prozent gestiegen waren, drehte die Aktie und schloss den Handel 6,59 Prozent tiefer. Am Dienstag verzeichnete die Aktie noch einen Kurssprung von 31 Prozent. Der zweistellige Kursanstieg wurde durch die Ankündigung von CEO Andy Marsh …