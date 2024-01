In einer Ad-hoc-Mitteilung hat Puma die vorläufigen Ergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 23 veröffentlicht und dabei auf die außerordentlichen Auswirkungen der Abwertung des argentinischen Peso Mitte Dezember hingewiesen. Während der Umsatz im GJ 3 % unter dem Konsens lag, entsprach das EBIT in etwa den Erwartungen. Für das Geschäftsjahr 24 erwartet Puma ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich und ein EBIT in der Größenordnung von 620-700 Mio. EUR. Das Management geht davon aus, dass die Verbrauchernachfrage und -stimmung durch ein anhaltend schwieriges Umfeld aufgrund geopolitischer Spannungen und Volatilitäten, insbesondere in der ersten Hälfte des Jahres 2024, beeinträchtigt wird. In Anbetracht der Guidance senken die Analysten von AlsterResearch ihre Prognosen, insbesondere für die Margenentwicklung, deutlich. Dies gilt auch für den mittelfristigen Prognosezeitraum. Die Analysten von AlsterResearch senken ihr Kursziel auf EUR 60,00 (alt: EUR 75,00), bestätigen aber das Rating KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter www.research-hub.de/companies/research/Puma%20SE





Trading-Plan 2024: Die Performance-Strategie für das neue Jahr Der kostenfreie Trading-Plan von Stefan Klotter gibt Ihnen einen exklusiven Einblick, in welche Branchen, Sektoren und Assets Sie im Jahr 2024 investieren sollten, um eine satte Rendite zu erzielen. Jetzt sichern! Hier klicken