US-Flugzeugbauer Boeing kommt nicht zur Ruhe. Zwar lässt die US-Flugaufsicht die nach einem Zwischenfall stillgelegten Maschinen des Typs 737 Max 9 kurzfristig wieder in die Luft, gleichzeitig untersagt sie jedoch aufgrund anhaltender Qualitätsprobleme vorerst deren weitere Produktion. Die Boeing-Aktie (WKN: 850471) gibt vorbörslich bereits um knapp -2% nach. Drohen weitere Tiefflüge des Papiers? Boeing vorgestellt The Boeing Company mit Sitz in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...