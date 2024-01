Üppige Finanzspritze - Anleihe-Emittent und Fußballbundeligist SV Werder Bremen veräußert Anteile und sammelt dabei im Rahmen einer bereitgestellten Kapitalerhöhung 38 Mio. Euro über ein regionales Bündnis aus Unternehmern und Privatpersonen mit langjährigem Werder-Bezug ein. Für das Geld erhält die neu gegründete Gesellschaft der künftigen Partner rund 18% der Anteile an der SV Werder Bremen GmbH & Co KGaA. Nach dem sensationellen 1:0-Erfolg am Wochenende beim FC Bayern folgt nun also die nächste gute Nachricht für alle Werderaner.

INFO: Zu den Werder-Unterstützern zählen Frank Baumann, Arnd Brüning, Jens Christophers, Marco Fuchs, Martin Harren, Klaus Meier, Harm Ohlmeyer und Kurt Zech. Das regionale Bündnis erhält im Rahmen des Engagements zwei Aufsichtsratsmandate. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...