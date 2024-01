Dass Baulöwe Hans Peter (Haselsteiner) zur Causa Signa-Sanierung gestern in der ZIB 2 in der Öffentlichkeit Rede und Antwort stand, fand ich überfällig, aber auch wichtig. Als Gesellschafter trägt er Verantwortung, dieser kommt er auch noch, indem er der Signa Development für die Restrukturierung bis zu 25 Millionen Euro zuschießen will, damit "die Handwerker bezahlt werden können". Die 25 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...