Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Inflationsrate in den USA stieg im Dezember stärker als erwartet an, und zwar von 3,1 auf 3,4 Prozent, während die Kerninflationsrate von 4,0 auf 3,9 Prozent sank, so die Analysten von Postbank Research.Die PCE-Kerninflation sei im November von 3,5 auf 3,2 Prozent gefallen. ...

