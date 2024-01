EQS-News: Strategie Kapital AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung/Konferenz

Strategie Kapital AG schließt erfolgreiche Investorenkonferenz ab / Fairer Wert der Aktie mit Potenzial



25.01.2024 / 11:50 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Strategie Kapital AG schließt erfolgreiche Investorenkonferenz ab Fairer Wert der Aktie mit Potenzial Cottbus, 25. Januar 2024 Die Strategie Kapital AG (WKN: A2BPHP; ISIN: DE000A2BPHP3) freut sich über eine erfolgreiche Investorenkonferenz in Cottbus berichten zu können. Auf der Veranstaltung am 25. Januar 2024 informierte Vorstand Norman Mudring über die strategische und wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens, welche eng mit den Fortschritten der Verbraucher-Portale www.spar24.de , www.boerse24.de und www.neobroker.de verknüpft sind. Sie gehören der 100 % Tochtergesellschaft Spar24 Media GmbH, die sich dank der geplanten Einbindung von Künstlicher Intelligenz inmitten eines Wachstumssprunges sieht. Den anwesenden Investoren, Aktionären und Interessenten wurde aufgezeigt, welche Wachstumschancen das Unternehmen in den kommenden Quartalen heben möchte. Insbesondere die aktuelle und zukünftige Bewertung des Unternehmens war ein Thema der Veranstaltung: Mit Blick auf die profitable und wachstumsorientierte spar24.de, ein Vergleichsportal für Versicherungen, Kredite, Anlageprodukte, Strom & Gas sowie Handy- und Internet-Tarife, wurde von einem Plan-Jahresumsatz von 1,8 Mio. Euro berichtet. Dieser solle laut Management, aufgrund der Marktpotentiale, bis 2026 auf vorerst über 4 Mio. Euro wachsen - auch mit Verweis auf bekannte Wettbewerber: # Spar24.de ist mit Portalen w. z. B. check24.de vergleichbar. Der Platzhirsch setzt lt. aktuellen Schätzungen gut 1 Milliarde Euro pro Jahr um. # Ebenfalls in der Peer Group findet sich der Wettbewerber verivox.de, der 2015 den Besitzer wechselte. ProsiebenSat1Media zahlte damals rund 170 Mio. Euro für 80 Prozent der Anteile. # Finanzcheck.de wiederum, ebenfalls ein Vergleichsportal für Finanzen, wurde 2018 für 285 Mio. Euro an Scout24.de verkauft. Scout24 zahlte den achtfachen Jahresumsatz für Finanzcheck.de, das damals auf einen Jahresumsatz von 35 Mio. Euro kam. Demnach spiegelt die aktuelle Bewertung der Strategie Kapital AG, im Vergleich mit seinen Wettbewerbern am Kapitalmarkt, nicht das wahre Potenzial wider. Bei rund 1,87 Millionen ausstehenden Aktien summiert sich die Marktkapitalisierung der Strategie Kapital AG (Kurs: 1,75 Euro) auf rund 3,3 Mio. Euro. Aufgrund des vorerst noch organischen Wachstums und der Profitabilität des Geschäftsmodelles, sieht der Vorstand die faire Bewertung des Unternehmens deutlich höher. Werden die selbst gesteckten Ziele erreicht und die geplante Finanzierung dieser dadurch erfüllt, wird sich das auch entsprechend auf den Kurs der Aktie auswirken, so die durchweg positive Quintessenz der Investorenkonferenz.

Die Aktien der Strategie Kapital AG (ISIN: DE000A2BPHP3) sind an der Börse Düsseldorf notiert. Weitere Informationen sind auf folgender Homepage abrufbar: www.strategie-kapital.de Die Strategie Kapital AG als Beteiligungsgesellschaft fokussiert sich auf ausgewählte und wachstumsstarke Gesellschaften, mit nachhaltigem Geschäftsmodell. Strategie Kapital AG, Stadtring 4, 03042 Cottbus WKN: A2BPHP | ISIN: DE000A2BPHP3



25.01.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com