Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Plug Power hat am Donnerstag den allzu zuversichtlichen kurzfristigen Tradern den Zahn gezogen. Der Titel verlor mit -1,4 % nicht allzu viel. Sehr gut sieht es indes auch noch nicht aus: Die Aktie bleibt auf dem Weg nach unten, so der Verdacht der langfristig orientierten Beobachter. Denn die Aktie ist derzeit nicht in der Lage, massive Kursgewinne wie noch vom Dienstag [...]

