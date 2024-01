Heute im gabb: Um 12:18 liegt der ATX mit +0.00 Prozent im Minus bei 3431 Punkten (Ultimo 2023: 3435, -0.10% ytd). Topperformer der PIR-Group sind DO&CO mit +1.67% auf 127.9 Euro, dahinter Polytec Group mit +1.31% auf 3.6725 Euro und Uniqa mit +1.24% auf 7.765 Euro. Zum Vergleich der DAX: 16834 ( -0.22%, Ultimo 2023: 16751, 0.50% ytd). - News zu UBM, Immofinanz, Flughafen Wien, Semperit, Bawag, DO & CO, Aluflexpack, Sportradar- Nachlese: Zertifikat des Tages BNP Paribas, Live-Blick und Palfinger 9000- Unser Robot sagt: AT&S, VIG, Uniqa und weitere Aktien auffällig- gabb Jobradar: DenizBank, FACC, Addiko Bank- Börsegeschichte 25.1.: Frequentis- Börse Social Depot Trading Kommentar- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.46% vs. last gabb, ...

