Hören: https://open.spotify.com/episode/3Vw4ty5LRjXk8c0YW51lUc Christian Drastil mit dem Live-Blick aus dem Studio des Börsenradio-Partners audio-cd.at in Wien ab sofort intraday mit Kurslisten, Statistiken und News aus Frankurt und Wien. Es ist Donnerstag, der 25.Jänner 2024 und die Märkte zeigen sich Stand 11:11 nach dem extrem starken Tag gestern noch unentschieden. - DAX und ATX am Vortag jeweils mit dem besten Tag des Jahres- Gewinner und Verlierer heute Vormittag- Raiffeisen Research blickt auf die EZB heute aus- DAX wie Magnificent Seven- SAP-Put zur Absicherung https://audio-cd.at/page/podcast/5259/ - Symrise stoppt Negativserie- Statistiken zu Infineon und Siemens Energy- Fresenius mit Österreich-News- Addiko Bank in Wien auffällig- 1 kg Gold ...

Den vollständigen Artikel lesen ...