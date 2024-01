© Foto: Ren Junchuan/Xinhua via ZUMA Wire/dpa



Die Nuklear-Renaissance, überall auf der Welt sollen neue Kernkraftwerke entstehen, hat Uran auf den höchsten Stand seit 16 Jahren klettern lassen. Nun hat ein wichtiger Förderer vor nachhaltigen Engpässen gewarnt.170 neue Reaktoren in Bau oder in Planung "Atomkraft, ja bitte", so lässt sich aktuell der globale Konsens gegenüber der Kerntechnologie beschreiben, denn nahezu überall sollen neue Nuklearkraftwerke entstehen. Insgesamt rund 110 Standorte sind aktuell in Planung, weitere 60 bereits in Bau - die meisten davon in der Volksrepublik China. Aber auch in Europa sollen neue Reaktoren entstehen, viele davon in Frankreich. Dort vor allem als Ersatzneubauten für die inzwischen oft maroden …