© Foto: Mark Lennihan - AP



Der KI-Boom macht's möglich: Microsoft war gestern an der Börse kurzzeitig mehr als drei Billionen US-Dollar wert. Anders als bei Apple fiel der Marktwert von Microsoft zum Börsenschluss aber wieder unter die Marke.Die Microsoft-Aktie notierte gestern zeitweise bei 405,63 US-Dollar und damit über der Marke von 403,646 US-Dollar, die für eine Marktkapitalisierung von drei Billionen US-Dollar erforderlich ist. Im Laufe des Nachmittags gab die Aktie jedoch einen Teil ihrer Gewinne wieder ab und beendete den Handel an der Nasdaq bei 402,56 US-Dollar. Damit bleibt Apple das einzige börsennotierte Unternehmen in den USA, dessen Marktwert auch nach Börsenschluss über drei Billionen US-Dollar lag. …