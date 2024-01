Linz (www.anleihencheck.de) - Auch wenn die Inflation nach wie vor Anlass zur Sorge gibt, verlagern sich die Gespräche der Bank of Canada (BoC) Richtung Zinssenkung, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Im Dezember sei die Inflation von 3,1 gegenüber November auf 3,4 Prozent angestiegen. Zudem sei die Wirtschaft Kanadas im dritten Quartal 2023 um 1,1 Prozent geschrumpft. Die Zahlen für das vierte Quartal würden am 31. Januar veröffentlicht. Wahrlich keine einfache Ausgangssituation für die Kanadische Zentralbank. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...