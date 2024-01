Ménage-à-troisKonjunktur, Inflation und Politik. Das ist das Dreigestirn zum Jahresbeginn, das die Börsenkurse bewegt. Raimund Brichta, Mikey Fritz und Volker Schilling werfen in unserem Webinar für Sie einen grossen Marktausblick auf 2024.Chatten Sie mit und stellen Sie ihre persönlichen Fragen zur Börse an die drei Experten. Die Veranstaltung ist kostenlos und beginnt um 19:00 Uhr am 31. Januar 2024.Anzeige:Zur Anmeldung klicken Sie bitte auf diesen Link: ...

