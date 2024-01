© Foto: picture alliance / NurPhoto | Jakub Porzycki



Novo Nordisk, das aktuell wertvollste Unternehmen an der europäischen Börse, steht am 31. Januar im Fokus. Was prognostizieren Experten für Novos Earnings?Für das vierte Quartal 2023 wird ein Umsatz von 63,1 Milliarden Dänischen Kronen (entspricht etwa 8,46 Milliarden Euro) erwartet, während das EBIT voraussichtlich 25,5 Milliarden Kronen (3,42 Milliarden Euro) erreichen soll. Es wird angenommen, dass Novo Nordisk im vierten Quartal einen Gewinn von 4,62 Kronen (0,62 Euro) pro Aktie erzielen könnte. Die US-Bank JPMorgan hat ihre "Overweight"-Einstufung für die Aktie von Novo Nordisk im Vorfeld der Earnings bestätigt und den fairen Wert weiterhin mit 850 Dänischen Kronen (113,98 Euro) …