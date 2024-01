Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5261/ Die Wiener Börse Party (556 Folgen lang hiess es Wiener Börse Plausch) ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm ... Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In der Folge #574 geht es um ... - die Tatsache, dass wir im ATX fast wieder auf Jahresstartwert sind- Gewinner und Verlierer- Semperit startet die 200er-Feiern als starkes Zeichen an den Kapitalmarkt (mit Unterbrechung bei mir)- Herumrechen-Möglichkeiten bei Palfinger- News zu UBM, Immofinanz, Flughafen Wien, Bawag, Do & Co, Aluflexpack, Sportradar ... weiter gehts im Podcast Links:200 Jahre Semperit incl. Video: ...

