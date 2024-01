Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Palantir hat am Donnerstag einen minimalen Verlust von -0,1 % hinnehmen müssen. Das ist derzeit noch nicht viel - aber die Aktie kämpft am dritten hintereinander gegen Verluste an. Die Marke von 15 Euro rückt langsam nahe und kann auch für den aktuellen Wert eine große Rolle spielen. Es lohnt sich, so die Meinung von Beobachtern, genau hinzusehen. Den [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...