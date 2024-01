Secunet Aktie heute im positiven Blick der Anleger - Plus 17% derzeit. Es ist noch gar nicht so lange her, dass secunet den Kapitalmarkt mit einer völlig unerwarteten Prognosereduktion für 2023 Ende Oktober förmlich in Schockstarre versetzte: 27.10.2023 Tagesverlust auf XETRA von 28,56%. Achterbahnfahrt der Gefühle - im November musste man gestehen, die Kosten nicht im Griff zu haben. Mit einem Umsatzziel von "mindestens" 375 Mio EUR und der Reduktion des erwarteten EBIT auf 42 Mio EUR für 2023 - und dann auch gleich für 2024 "auf ähnlichem Niveau" gesehen, konnten die Anleger der ehemaligen Analysten-Lieblingsaktie ...

