AXA ermöglicht den Zugang zu europäischen Unternehmen im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen. 24. Januar 2024. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Ein neuer Exchange Traded Fund von AXA Investment Managers ist auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar.Mit dem AXA IM MSCI Europe Equity PAB UCITS ETF erhalten Anleger*innen die Möglichkeit, in Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus 15 entwickelten Märkten in Europa zu investieren. Der ETF orientiert sich an den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...