HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Secunet nach Zahlen zum vierten Quartal von 310 auf 320 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Felix Ellmann schrieb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie vom erfolgreichsten Quartal in der Geschichte des Computersicherheitsdienstes. Es sei der positive Ausklang eines Geschäftsjahres gewesen, in dem die Markterwartungen mehrfach hätten reduziert werden müssen. Im vierten Quartal habe es die üblichen Budgetausgaben von Kunden vor Jahresschluss gegeben./bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2024 / 11:00 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ

DE0007276503