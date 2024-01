In einem aktuellen Bericht beschreibt die BaFin die größten Gefahren für das deutsche Finanzsystem - allen voran IT-Risiken. Störungen müssten nicht einmal bei Banken oder Versicherern selbst auftreten, sondern bei IT-Dienstleistern. Die Aufsicht fordert, in operationelle Sicherheit und Stabilität zu investieren. In dem Bericht "Risiken im Fokus der BaFin 2024" nennt die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht die aus ihrer Sicht sieben größten Gefahren für die Finanzstabilität und die Integrität ...

Den vollständigen Artikel lesen ...