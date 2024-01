Der Generationswechsel vom Vater auf die Söhne wird in der Branche misstrauisch verfolgt. SIXT ist immer noch der größte und bedeutendste Autovermieter, aber: Der Aufbau einer E-Mobilflotte wurde ein Flop. Rd. 20.000 E-Mobile werden wieder verkauft. Die Erweiterung der Flotte um STELLANTIS-Fahrzeuge ist der zweite Flop oder kann es werden. STELLANTIS steht für Peugeot, Fiat, Opel, Jeep etc. SIXT baute sein ganzes Geschäft in den vergangenen 60 Jahren fast ausschließlich auf DAIMLER um BMW auf. Die SIXT-Kundschaft ist darauf eingestellt oder fokussiert. Welche Gründe dahinter stehen, ist unbekannt, doch eine Wirkung ist offensichtlich spürbar. Die bisherige Korrektur um rd. 30 % bietet den Ansatz einer Stabilisierung und ein KGV von 12 ist vertretbar, aber zuverlässig ist diese Basis noch nicht. Die SIXT-Vorzüge notieren deutlich niedriger, mit einem Abschlag von fast 25 %, zu den Stämmen.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 04! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen der Actien-Börse Nr. 04 u. a.:- Die Marktwerte aller Börsen liegen weit über den tatsächlichen Wirtschaftsleistungen der Länder pro Jahr- Die größte Stütze für den DAX kommt von den größten Titeln im DAX- HUGO BOSS wurde abgestraft- Die zwei teuersten deutschen Tech-Konzerne präzisierten soeben ihre KI-Ziele- Wer baut die neuen Gaskraftwerke: Hat SIEMENS ENERGY die Nase vorn?- Der Chipzyklus hat stets eine eigene Struktur- Wird MEYER BURGER überleben?- Ist die deutsche Medizintechnik noch ein brauchbares Investment?Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info