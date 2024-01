Mit Koji Sato als Konzernchef wurde bei Toyota ein neues Zeitalter eingeläutet. Mehr Elektroautos, höhere Investitionen in Feststoffbatterien. Die Aktie goutierte den Strategiewechsel mit einer Performance von 25 Prozent in den letzten sechs Monaten.Die Hände von Koji Sato fliegen wild durch die Luft, der Toyota-Chef lacht und scherzt in einem Youtube-Video mit seinem Beifahrer, seinem Vorgänger Akio Toyoda, bei einem Ausflug in einem ihrer neuesten Modelle. Beide testen die aktuellen Tech-Gimmicks ...

Den vollständigen Artikel lesen ...