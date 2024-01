Im letzten Jahr hat sich der Boom im Tech-Sektor behauptet. Alleine die so genannten Magnificent 7 haben den S&P500 maßgeblich angetrieben und auch die Performance schlechterer Werte ausgebügelt. Ist es derzeit sinnvoller in Einzelaktien zu investieren und somit die bessere Performance zu erhalten, oder ist es unwahrscheinlich eine Nvidia zum richtigen Zeitpunkt zu erwischen? Mehr darüber und was von dem Tech- und KI-Boom im laufenden Jahr zu erwarten ist, erfahren Sie in diesem Interview mit Matthias Hüppe, HSBC. Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia, Amazon, Apple. Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.