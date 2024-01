Neue Lösungssuite festigt langjährige Führungsposition des Marktführers im Bereich der digitalen Forensik und erfüllt globales Versprechen von beschleunigten Justizverfahren

TYSONS CORNER, Virginia, und PETAH TIKVA, Israel, Jan. 25, 2024DI Ltd.(C2C) vorgestellt, eine erweiterte End-to-End-Plattform für Prüfer und Ermittler, die helfen soll, Fälle schneller und zuverlässiger zu lösen und die Arbeit der Justiz weltweit zu beschleunigen.



"Cellebrite C2C ist unsere Mission in Aktion. Diese Plattform bietet Strafverfolgungsbehörden einen neuen Branchenstandard für exzellente Untersuchungen und Ermittlungen und wird Fachleuten ein breiteres Spektrum an Möglichkeiten an die Hand geben, um Fallrückstände schneller denn je aufzuarbeiten", so Lisa Cole, Chief Marketing Officer bei Cellebrite. "Diese Plattform wird es Kunden aus dem öffentlichen und privaten Sektor auf der ganzen Welt ermöglichen, ihre Ermittlungen zu beschleunigen und mehr Menschenleben in der ganzen Welt zu schützen und zu retten. Wir sind stolz darauf, dass wir auf der Grundlage unserer langjährigen Erfahrung mit bahnbrechenden Innovationen sowohl die ersten als auch die bewährten Technologieführer im Bereich der digitalen Ermittlungen sind."

Fachleute in Unternehmen und Strafverfolgungsbehörden sind zunehmend mit überwältigenden Mengen von Geräten und Daten konfrontiert, was die Geschwindigkeit und Effektivität ihrer Ermittlungen gefährdet. C2C bietet in dieser Hinsicht gleich mehrere bahnbrechende Technologielösungen an:

Cellebrite Inseyets (https://cellebrite.com/en/clbt-inseyets/) ist eine erweiterte, automatisierte Softwaretechnologie für die digitale Forensik, die den Zugriff, die Extraktion und die Dekodierung digitaler Daten über ein breites Spektrum von Mobiltelefonen und anderen digitalen Quellen ermöglicht. Mit Cellebrite Inseyets erhalten unsere Kunden die Möglichkeit, aus vollständigen Dateisystemextraktionen, einschließlich Cloud-Daten, schneller verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen und so das Risiko zu minimieren, dass wichtige Beweise unberücksichtigt bleiben. Cellebrite Inseyets basiert auf der marktführenden UFED- und PA-Ultra-Technologie und wurde entwickelt, um die Untersuchungszeit um bis zu 40 % zu verkürzen und Behörden jeder Größe den Zugriff auf bis zu 60 % mehr Daten zu ermöglichen. Außerdem können Prüfer die ausgewerteten Geräte fachmännisch einordnen, um die Relevanz für eine Untersuchung zu bestimmen, was wertvolle Zeit spart und die knappen Ressourcen optimal nutzt.



Mit einem verbesserten Modul zur Workflow-Automatisierung können forensische Labore und Ermittlungseinheiten die Datenextraktion und die Zeit bis zur Beweisführung beschleunigen, indem sie einen vollständigen Überblick über ihre Untersuchungsdaten erhalten, die Effizienz steigern, menschliche Fehler reduzieren und die Integrität der Beweise für das Gericht bewahren.

(https://cellebrite.com/en/pathfinder/), die Datenpunkte aus einer unbegrenzten Anzahl von Quellen miteinander verbinden und Ermittlern einen umfassenden Überblick über die Verbindungen zwischen den Geräten geben. Mit der neuen "Sprache-zu-Text"-Funktion können Ermittler ganz einfach bestimmte Wörter oder Ausdrücke zu ihren Fällen finden, die sonst vielleicht in Bergen von unstrukturierten Daten verborgen wären. Diese erweiterte Sichtweise ist entscheidend für die Erstellung und Vervollständigung der Fallgeschichte für Ermittler, deren Erfolg von einer gründlichen Analyse abhängt. Zusätzliche Funktionen von Cellebrite Guardian (https://cellebrite.com/en/cellebrite-guardian-packages/) bieten eine sichere Aufbewahrung von Beweismitteln, die Zusammenarbeit von Einheiten und die notwendige Beweiskette, um sicherzustellen, dass die Fälle vor Nachforschungen geschützt sind. Mit Guardian kann jeder am Ermittlungsprozess Beteiligte sicher und rechtmäßig von jedem Ort aus auf die benötigten Daten zugreifen und so die Beweisführung rationalisieren.





Weitere Informationen über Cellebrite C2C erhalten Sie hier .

Über Cellebrite

Cellebrite, https://investors.cellebrite.com . Natürlich können Sie uns auch auf X (ehemals Twitter) unter @Cellebrite folgen.

