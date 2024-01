Rund elf Prozent legt die Aktie von Nokia nach den Zahlen am Donnerstag zu. Der kriselnde Netzwerkzulieferer hofft darauf, dass sich die Geschäfte nach dem Gewinneinbruch im vergangenen Jahr wieder erholen. Zum Jahresende hin sei der Auftragseingang merklich angezogen, insbesondere im Geschäft mit Netzinfrastruktur, so Konzernchef Pekka Lundberg.Für 2024 hält das Management einen Gewinnanstieg für machbar. Die Aktionäre will Nokia mit einem weiteren Aktienrückkaufprogramm von bis zu 600 Millionen ...

