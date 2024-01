DJ MÄRKTE USA/Freundlich - Starkes BIP-Wachsum sorgt für Schwung

NEW YORK (Dow Jones)--Mit Aufschlägen ist die Wall Street am Donnerstag in den Handel gestartet. Für Schwung sorgt, dass das annualisierte BIP-Wachstum in den USA im vierten Quartal mit 3,3 Prozent die Prognose von 2,0 Prozent klar übertroffen hat. Zugleich stieg der von der US-Notenbank als Inflationsmaß favorisierte Deflator für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) nur um 1,7 Prozent nach einem Plus von 2,6 Prozent im Vorquartal. Erwartet wurde hier ein Anstieg um 2,5 Prozent.

Unter dem Strich signalisieren die Daten stabiles Wirtschaftswachstum bei zugleich deutlich nachlassendem Inflationsdruck - aus Börsianersicht eine ideale Kombination.

Entsprechend legen die Aktienkurse zu, der Dow-Jones-Index gewinnt kurz nach der Eröffnung 0,3 Prozent auf 37.908 Punkte. Für den S&P-500 und den Nasdaq-Composite geht es um jeweils 0,4 Prozent nach oben.

Am Anleihemarkt sinken die Renditen dank des günstig ausgefallenen PCE-Preismaßes. Für Rückenwind sorgt auch, dass die EZB wie erwartet die Zinsen bestätigt und bekräftigt hat, dass es nach aktuellem Kenntnisstand keine weiteren Zinsschritte mehr brauchen wird, um die Inflation rechtzeitig auf 2 Prozent zu senken. Und mit Blick auf die begleitenden Kommentare von EZB-Präsidentin Christine Lagarde heißt es, es dürfte weiter davon ausgegangen werden, dass eine erste Senkung im Sommer anstehe.

Die Reaktion am Devisenmarkt auf das starke US-BIP und die EZB-Aussagen fällt verhalten aus. Der Dollar zieht leicht an.

Tesla nach Zahlen im Rückwärtsgang

Bei den Einzelwerten am Aktienmarkt bewegen vor allem Unternehmensergebnisse. Für die Tesla-Aktie geht es um 9,6 Prozent abwärts. Der Elektroautobauer wird nach eigener Einschätzung im laufenden Jahr den Fahrzeugabsatz weniger deutlich steigern als 2023. Im Schlussquartal des vergangenen Jahres lagen Umsatz und bereinigtes Ergebnis je Aktie zudem unter der jeweiligen Konsensschätzung.

Boeing fallen um 4,1 Prozent. Die US-Luftfahrtbehörde FAA hat zwar das Flugverbot für Boeing-Maschinen des Typs 737 Max 9 aufgehoben, das nach einigen Zwischenfällen verhängt worden war, gleichzeitig untersagte die Behörde Boeing vorerst aber die Herstellung weiterer Flugzeuge dieses Typs. Die Bank of America hat Boeing zudem auf "Neutral" abgestuft.

Der Chemiekonzern Dow ist im vierten Quartal in die roten Zahlen gerutscht. Bereinigt um Sondereffekte, unter anderem nicht zahlungswirksame Abwicklungskosten im Zusammenhang mit Plänen zur Verringerung des Pensionsrisikos, verdiente der US-Konzern allerdings etwas mehr als von Analysten erwartet. Der Kurs steigt um 1,5 Prozent.

American Airlines klettern um 6,7 Prozent. Die US-Fluggesellschaft hat die Gewinnerwartungen für das vierte Quartal übertroffen und einen positiven Gewinnausblick für 2024 gegeben.

Ölpreise steigen

Die Ölpreise legen zu um bis zu 1,7 Prozent. Das starke BIP weckt Spekulationen über eine steigende Nachfrage. Zudem wirkt der am Vortag gemeldete starke Rückgang der US-Rohölvorräte nach.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 37.908,19 +0,3% 101,80 +0,6% S&P-500 4.887,76 +0,4% 19,21 +2,5% Nasdaq-Comp. 15.542,98 +0,4% 61,06 +3,5% Nasdaq-100 17.569,44 +0,4% 70,15 +4,4% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,34 -5,7 4,39 -8,4 5 Jahre 4,04 -5,0 4,09 4,2 7 Jahre 4,10 -3,8 4,14 13,4 10 Jahre 4,13 -4,4 4,18 25,5 30 Jahre 4,37 -3,4 4,41 40,4 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8.35 Uhr Di, 17:09 Uhr % YTD EUR/USD 1,0860 -0,2% 1,0885 1,0837 -1,7% EUR/JPY 159,94 -0,4% 160,66 160,81 +2,8% EUR/CHF 0,9403 +0,1% 0,9401 0,9441 +1,3% EUR/GBP 0,8540 -0,2% 0,8557 0,8553 -1,6% USD/JPY 147,28 -0,1% 147,60 148,41 +4,5% GBP/USD 1,2717 -0,1% 1,2720 1,2669 -0,0% USD/CNH (Offshore) 7,1692 +0,1% 7,1677 7,1748 +0,6% Bitcoin BTC/USD 40.030,80 +0,4% 40.070,67 39.053,71 -8,1% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 76,38 75,09 +1,7% +1,29 +5,8% Brent/ICE 81,32 80,04 +1,6% +1,28 +5,5% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 27,56 28,87 -4,5% -1,31 -12,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.021,89 2.014,53 +0,4% +7,36 -2,0% Silber (Spot) 22,88 22,73 +0,7% +0,15 -3,8% Platin (Spot) 899,11 903,50 -0,5% -4,40 -9,4% Kupfer-Future 3,88 3,89 -0,2% -0,01 -0,3% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

