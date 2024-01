Die Bundesbank geht mit einer beunruhigenden Studie an die Öffentlichkeit: In nicht allzu ferner Zukunft könnte Bargeld weg sein Die Deutsche Bundesbank will sich auf die Bezahlwelt der Zukunft vorbereiten - und hat in einer Studie drei unterschiedliche Szenarien bis 2037 entworfen. Sie will damit auch die Bevölkerung dafür sensibilisieren, welche Folgen eine weitere Abkehr vom Bargeld haben könnte. Dabei rechnen die Währungshüter damit, dass dieser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...