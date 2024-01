Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Rentenmärkte zeigten in den letzten Tagen zwar starke Schwankungen, aber die Renditen in Deutschland und den USA bewegten sich insgesamt seitwärts, so Dr. Tariq Chaudhry, Economist bei der Hamburg Commercial Bank.Aktuell lägen die Renditen für zehnjährige Bunds bei 2,36% und für T-Notes bei 4,17%. Die EZB werde auf ihrer heutigen Sitzung (25.01.) die Leitzinsen wie erwartet konstant lassen. Die interessante Frage werde sein, wie sie mit dem Druck der Märkte umgehe, die relativ frühe Zinssenkungen einpreisen würden. In der Tat wirke die Konjunktur in Europa instabil. Laut HCOB Flash PMIs verzeichne der private Sektor in Deutschland eine deutliche Schrumpfung, und auch für die Eurozone gebe es wenig Hoffnung, da überraschenderweise die Verbrauchervertrauenszahlen gesunken seien. Gleichzeitig würden die HCOB Flash PMIs jedoch auch einen anhaltenden Inflationsdruck im Dienstleistungssektor signalisieren. Die wirtschaftliche Lage in den USA präsentiere sich deutlich positiver, mit wachsenden PMIs und dem höchsten Verbrauchervertrauen seit zwei Jahren. Dies sende eine klare Botschaft an die Märkte: Die FED habe ökonomisch gesehen mehr Spielraum für langfristig höhere Zinsen als die EZB. Es bleibe abzuwarten, ob die Zentralbanker in Washington diesen Spielraum nutzen werden könnten, könnte die geopolitischer Risiken ihnen doch einen Strich durch die Rechnung machen. ...

