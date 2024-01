Leitzins der Eurozone bleibt unberührt

Werbung







Die EZB Präsidentin Lagarde gab am Donnerstagnachmittag bekannt, dass die Europäische Zentralbank den Leitzins nicht anpassen wird.



Diese Haltung der Zentralbank war auch im Vorfeld von den Marktteilnehmern erwartet worden. Der Leitzins verbleibt damit bei 4,5 und der Einlagenzinssatz bei 4 Prozent. Dieses Niveau ist das höchste Zinsniveau, das die Euro-Zone jemals gesehen hat. Der Präsidentin zufolge gab es ein Einverständnis innerhalb des EZB-Rates, dass es zu früh sei, um über Zinssenkungen zu sprechen. Darüber hinaus betonte Sie, dass man sich nicht nach einem Kalender richte, sondern die Entscheidung nur an aktuellen Daten festmachen würde. Die hohen Leitzinsen würden einen erheblichen Beitrag zur Erreichung des Zwei-Prozent-Inflationsziels leisten, wenn sie lange genug auf dem aktuellen Niveau blieben.















Quelle: HSBC