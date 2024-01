Der DAX konnte am Vortag weiter kräftig ansteigen und damit die übliche Saisonalität in US-Wahljahren (Präsidentenwahl-Zyklus) bisher bestätigen. Demnach ist noch bis etwa Anfang Februar mit eher steigenden Kursen zu rechnen, bevor es bis etwa Mitte März zu einer Korrektur kommen können. Ob es auch 2024 so kommt, bleibt abzuwarten. Der DAX konnte aber über den wichtigen Widerstand bei 16.800 Punkten nach oben ausbrechen und damit ein weiteres Stärkesignal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...