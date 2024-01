IOTA steigt um 15 %: Startschuss für Bullenmarkt?

Weiterhin konsolidieren die meisten Kryptowährungen, viele Altcoins tendieren verhalten bearish. Den großen Verkaufsdruck sehen wir am heutigen Handelstag bis dato nicht. Dennoch gibt es auch keine eindrucksvolle Gegenbewegung. Der Bitcoin Kurs notiert mittlerweile wieder rund um die psychologisch wichtige Kursmarke von 40.000 US-Dollar. Doch nachhaltig ist die Trendwende noch lange nicht.

Deutlich bullischer sieht es bei ausgewählten, wenn auch wenigen, Altcoins aus. So pumpt der in Deutschland beliebte IOTA Coin aktuell um rund 15 Prozent in den letzten 24 Stunden. Die Wochenverluste sind hier Geschichte. IOTA notiert in den vergangenen sieben Tagen positiv.

Ist das der Startschuss für den Bullenmarkt bei IOTA oder sollten Anleger weiter an der Seitenlinie verharren? Werfen wir einen Blick auf den Grund für die Preisexplosion beim beliebten Altcoin.

IOTA steigt zweistellig, Volumen explodiert: Bullisch!

In den letzten 24 Stunden steigt IOTA um rund 15 Prozent. Kleine Gewinnmitnahmen vom Verlaufshoch in diesem Zeitraum trüben das aktuelle Momentum ein wenig ein. Das explodierte Handelsvolumen, das nach aggregierten Daten von CoinMarketCap um 400 Prozent in den vergangenen 24 Stunden anstieg, macht einen positiven Eindruck. Denn regelmäßig unterstreicht ein derartig anziehendes Volumen die Nachhaltigkeit der Kursbewegung, hier also des bullischen Impulses.

Dennoch wurden die starken Kursgewinne aus dem Dezember zum überwiegenden Anteil bereits wieder abgegeben. Untergeordnet sehen wir trotz heute starker Kursreaktion einen intakten Abwärtstrend. Nun tickt das Histogramm des MACD wieder bullisch höher, die MACD-Linien könnten sich in den nächsten Tagen überkreuzen und würden dann ein weiteres Kaufsignal generieren.

IOTA Kurs explodiert: Das ist der Grund

Bereits im Dezember erlebte der IOTA-Kurs die oben ersichtliche Rallye. Jetzt kurbeln Neuigkeiten über die IOTA EVM und den bevorstehenden Start des IOTA 2.0 Testnetzes den Kurs weiter an. Dies zeigt den weiter fortschreitenden Wandel des Netzwerks. Damit zählt IOTA derzeit zu den stärksten Performern unter den 100 größten Altcoins.

[ICYMI] What makes IOTA 2.0 a powerful platform for transactions, tokenization, and data transfer? From UTXO to Account Outputs and NFTs holding other NFTs - this video explains it all pic.twitter.com/URwveYkQ3A - IOTA (@iota) January 25, 2024

Langfristig bleibt IOTA jedoch schwach, der Kurs hat sich bis dato nicht wirklich erholt. Das ATH ist über 90 Prozent entfernt. Die kurzfristigen Kursgewinne dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass es an einer nachhaltigen Trendwende (noch) mangelt.

IOTA setzt auf Innovation: Doch reicht das?

IOTA hebt sich durch seine einzigartige technologische Grundlage von anderen Kryptowährungen ab. Statt auf einer herkömmlichen Blockchain zu basieren, nutzt IOTA eine innovative Struktur namens Tangle - einen gerichteten, azyklischen Graphen. Dieser Ansatz, der die traditionelle Blockchain-Technologie umgeht, setzte auf Innovation im Bereich der Distributed-Ledger-Technologien.

Über die Jahre hat IOTA seinen Anwendungsbereich deutlich ausgeweitet. Heute umfasst das Projekt Funktionen wie DeFi (Decentralized Finance), Authentifizierung, Staking, Smart Contracts und NFTs, was die Vielseitigkeit unterstreicht.

Trotz dieser Innovationen stellt sich die Frage, ob reine technische Neuerungen ausreichen, um langfristigen Erfolg in der wettbewerbsintensiven Kryptowelt zu sichern.

Ein wichtiger Bestandteil ist ShimmerEVM: Shimmer repräsentiert innerhalb des IOTA-Ökosystems eine fortschrittliche und gebührenfreie Lösung, die auf einem parallelen Directed Acyclic Graph (DAG) basiert. Hier lassen sich vollständig anpassbare Smart-Contract-Chains entwickeln. Als Brücke in eine neue Ära der Interoperabilität und Kompatibilität ermöglicht Shimmer einen reibungslosen und kostenlosen Wertetransfer zwischen verschiedenen Smart-Contract-Blockchains. Dies eröffnet Wege in eine Zukunft, in der unterschiedliche Systeme nahtlos miteinander interagieren können.

Bei der ShimmerEVM entwickelt sich das TVL auch in die richtige Richtung, wenn auch weiterhin auf geringem Niveau. Hier bedarf es wohl deutlich mehr als 9 Millionen US-Dollar TVL, um langfristig die Bewertung von IOTA zu rechtfertigen, allerdings ist ShimmerEVM auch nur ein Teil des Projekts.

Realer Usecase & nachhaltiger Nutzen: Hat dieser Krypto-Presale mehr Potenzial?

IOTA versucht sich weiter an einer disruptiven Aufgabe. Der reale Nutzen ist offensichtlich, nur die Adoption verläuft mitunter noch schleppend. Häufig gab es große Ankündigungen, nicht immer konnte IOTA dann auch liefern. Hier zeigt der Chart eindrucksvoll, wie viel Hype in der Vergangenheit dabei war. Heute wird IOTA immer noch mit rund 755 Millionen $ Marktkapitalisierung bewertet.

Andere Projekte setzen auch auf einen realen Nutzen - ein neuer Krypto-Presale hat sich jetzt das Thema Nachhaltigkeit auserkoren und möchte a la Tesla die Mobilität umweltfreundlich gestalten. Das Ziel - ein umweltfreundlicher Wandel in den Entwicklungsländern, mit eTukTuk.

Das Projekt eTukTuk nimmt sich dabei eines der drängenden Umweltprobleme an, indem es innovative Elektrofahrzeuglösungen speziell für Entwicklungsländer entwickelt. Mit einem dreirädrigen Elektrofahrzeug möchte das Projekt die Kohlenstoffemissionen reduzieren. Nach fünf Jahren der Entwicklung präsentiert eTukTuk das Elektro-Tuk-Tuk, das eine erschwingliche Alternative zu traditionellen Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren darstellen soll. Mit dem Fokus auf eines der verbreitetsten Transportmittel in Entwicklungsländern, verbindet eTukTuk umweltfreundliche Technologie mit praktischer Anwendbarkeit. Zusätzlich zu seiner realen Anwendung bietet eTukTuk durch Staking passive Belohnungen, ein Play-2-Earn-Spiel und fortschrittliche Entwicklungen, was das Potenzial des Projekts unterstreicht.

Rund 500.000 US-Dollar flossen bereits in den eTukTuk-Vorverkauf. Der Preis steigt in rund fünf Tagen erneut. Für maximale Buchgewinne verbleibt als Early-Adopter somit nicht mehr viel Zeit.

