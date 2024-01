Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - BYD ist aktuell nicht in bester Verfassung. Der Titel ist aktuell am Donnerstag um ca. -1,3 % nach unten gezogen. Dies ist kein besonders gutes Ergebnis - denn BYD hat damit dem Trend an den Märkten widersprochen. China soll - so eine Meldung vom Vormittag - der Wirtschaftsflaute entgegentreten. Die Maßnahmen gelten in der Wahrnehmung des Marktes offenbar nicht als glaubwürdig. [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...